Antalyaspor-Napoli maçının ardından

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ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) liderlik koltuğunda oturan Napoli ile Antalya'da yaptıkları hazırlık maçının kendileri açısından verimli olduğunu söyledi.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan ve Napoli'nin 3-2 üstünlüğüyle sona eren maçtan sonra basın toplantısı düzenleyen Şahin, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim açımızdan çok değerli test oldu. Özellikle genç oyuncularımız açısından. Dünya çapında bir takıma karşı oynadık. Takımımın ortaya koyduğu oyundan gayet memnun kaldım. Napoli'ye karşı cesaretli, yürekli oynayan bir takımdık. Hata yapmayacaksın, hata yaptın mı cezayı kesiyorlar. Müthiş bir kurgu, iyi bir taktik. Napoli maçından öğreneceğimiz çok şey çıktı. Golleri bireysel hatalardan yedik. Yolumuza devam ediyoruz. Hazırlık dönemi iyi gidiyor."

Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti'nin yaklaşımının kendisini mutlu ettiğini dile getiren Şahin, "Değerli tavsiyelerini aldım. Benim için çok değerliydi. Daha önce futbolcu olarak karşılaştık. Kendisinden güzel şeyler duymak benim için çok motive ediciydi." ifadelerini kullandı.



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