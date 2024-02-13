Antalya'daki şiddetli yağışta 1 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da etkili olan şiddetli yağışta 1 kişi yaşamını yitirdi.
Antalya'da etkili olan şiddetli yağışta 1 kişi yaşamını yitirdi.
Kentte etkili olan yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.
Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki su birikintisinde kalan otomobilde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Bölgede çalışmalar devam ediyor.
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