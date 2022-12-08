ANTALYA (AA) - AK Parti Muratpaşa İlçe Başkan Yardımcısı Nedim Tekerli, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi.
Muratpaşa ilçesinde bulunan bir kahvaltı salonunda düzenlenen etkinliğe, Kepez Özel Eğitim Uygulama Okulu 1. Kademe’de eğitim gören 40 özel çocuk, aileleri ve öğretmenler katıldı.
Özel gereksinimli çocuklar için çeşitli organizasyonların düzenlediği etkinlikte Tekerli, aileler ve çocuklarla sohbet etti.
Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Tekerli, özel bir etkinlikte çocukları ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Tekerli, çocuklarla oldukça keyifli vakit geçirdiklerini belirterek, özel bireylerin bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini kaydetti.