Antalya'daki Patara Deniz Feneri'nin 4'üncü bölümü tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'daki Patara Deniz Feneri'nin 4'üncü bölümü tamamlandı

AA

Antalya'daki Patara Deniz Feneri'nin 4'üncü bölümü tamamlandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da, Patara Antik Kenti'nde Roma İmparatoru Nero tarafından yapılan ve doğal afetler sonucu yıkılan 26 metre uzunluğundaki deniz fenerinin 4'üncü bölümünün tamamlandığı bildirildi.

Roma İmparatoru Nero'nun Patara'ya prestij eseri olarak yaptırdığı ve restorasyon kapsamında yeniden inşası titizlikle sürdürülen 2 bin yıllık antik deniz fenerini ayağa kaldırma çalışması, kazı heyeti başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık'ın koordinesinde sürüyor.

Antalya Vali Ersin Yazıcı, antik kenti ziyaret ederek restorasyon çalışmasını inceledi.

Çalışmalarla ilgili Yazıcı'ya bilgi veren Prof. Dr. Havva İşkan Işık, yaptığı açıklamada, prestij eserin aslının 6 bölümden oluştuğunu kaydetti.

- "10 metremiz daha kaldı"

Restorasyon çalışmasının kısa sürede tamamlanacağını belirten Işık, "İnşaatı devam ediyor. Şu anda 16 metredeyiz, 10 metremiz daha kaldı. Deniz fenerinin 4'üncü bölümünü ayağa kaldırdık. Bölgede Osmanlı'nın ilk telsiz telgraf istasyonunda da çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Işık, Likya Birliği'nin uzun yıllar başkentliğini yapan Patara Antik Kenti'ndeki 2 bin yıl öncesine tarihlenen deniz fenerinin 6 metre çapında silindirik bir gövde şekilde mimari bir yapıya sahip olduğunu ifade etti.

Vali Yazıcı'ya, antik kenti ziyaretinde, Kaymakam Murat Öztürk ile Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da eşlik etti.

- Restorasyon ve inşa süreci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi Patara yılı ilan etmesinin ardından 2 bin yılık deniz fenerinin ışığının yüzyıllar sonra yeniden yanması için çalışma başlatılmış, deniz fenerine ait 2 bin 595 orijinal yapı taşı, bölgedeki arkeolojik kazılar sonucu gün yüzüne çıkarılmıştı. Hazırlanan projenin ardından burada bulunan taşlar, bölgede kurulan "taş hastanesi"nde cerrah titizliğiyle elden geçirilmişti.

Yıkıntıdan çıkarılan taşların restorasyon uzmanları tarafından tek tek 3 boyutlu modellemeleri yapılmış, taşlar, deprem simülasyonuna yönelik 3D optik taramadan geçirilmişti. Ultrason taraması ile belirlenen kırık ve çatlak bölgeler de statik projeye uygun güçlendirme malzemesi konularak onarılmıştı. Fenerin 6 metre yüksekliğindeki podyumunun hazırlanmasının ardından vinçler yardımıyla kaldırılan taşlarla kule yükselmeye başlamıştı.

Fenerin 3'üncü bölümünde, İmparator Nero'nun "Ben imparator Nero. Bu feneri denizcilerin selameti için yaptım." ifadesi ile inşa tarihi ve hangi vali tarafından yaptırıldığının yer aldığı yazıt ile Yunus kabartması yerine konulmuştu.

Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, AA muhabirine, "Fenerin ışığı Cumhuriyetimizin 100. yılında yeniden yanacak. Yazıtında olduğu gibi bu feneri, ülkemizin, dünyanın selametli günleri için insanlığa teslim etmiş olacağız." ifadesini kullanmıştı.

Roma'nın en tanınan imparatorlarından Nero tarafından MS 54 yılında inşa ettirilen Patara Deniz Feneri'nin 1481'de Rodos depreminde sarsıntının etkisi ve oluşan tsunami ile yıkıldığı tahmin ediliyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)ANNESİNİN BOĞAZINA EKMEK BIÇAĞI SAPLAYARAK ÖLDÜRDÜ, &#039;HATIRLAMIYORUM&#039; DEDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ANNESİNİN BOĞAZINA EKMEK BIÇAĞI SAPLAYARAK ...
Annesini boğazına bıçak saplayıp öldürdü, 'Hatırlamıyorum' dedi
YEREL HABERLER Annesini boğazına bıçak saplayıp ...
Karagümrük´te kampın yıldızı Levent Mercan
YEREL HABERLER Karagümrük´te kampın yıldızı Levent Mercan
(Görüntülü)POLİS VE BEKÇİLERİN DE OLDUĞU SUÇ ÖRGÜTÜNÜN 21 ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE
YEREL HABERLER (Görüntülü)POLİS VE BEKÇİLERİN DE OLDUĞU SUÇ ...
Polis ve bekçilerin de olduğu suç örgütünün 21 şüphelisi adliyede
YEREL HABERLER Polis ve bekçilerin de olduğu suç örgütünün 21 ...
Konyasporlu futbolcu Bytyqi, tekrar Avrupa'da yer almak istediklerini belirtti:
YEREL HABERLER Konyasporlu futbolcu Bytyqi, tekrar Avrupa'da yer ...
Antalya, köklü futbol kulüplerinin gözde kamp merkezi oldu
YEREL HABERLER Antalya, köklü futbol kulüplerinin gözde kamp merkezi ...
Antalya'da suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Antalya'da suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan ...
Kaputaş Plajı'nda kış mevsiminin sessizliğindeki gün batımı dron ile görüntülendi
YEREL HABERLER Kaputaş Plajı'nda kış mevsiminin sessizliğindeki gün ...
(Görüntülü) SAVAŞ ORTAMINDAN KAÇAN RUS HASTA, DOÇ. DR. HÜSEYİN BALIKCI&#039;DA ŞİFA BULDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) SAVAŞ ORTAMINDAN KAÇAN RUS HASTA, DOÇ. ...
(Görüntülü)DÜNYANIN EN İYİ PORTAKALINDA HASAT BAŞLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü)DÜNYANIN EN İYİ PORTAKALINDA HASAT BAŞLADI
Fenerbahçe'de oyuncular moral depoladı
YEREL HABERLER Fenerbahçe'de oyuncular moral depoladı
(Görüntülü) ANTALYA - ALANYA&#039;DA BELEDİYENİN SOSYAL HİZMET BİNASI İNŞAATINDA ÇÖKME; 3 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA - ALANYA'DA BELEDİYENİN ...
Alanya'da inşaatta beton dökümü sırasında yaşanan çökme sonucu 2 işçi yaralandı
YEREL HABERLER Alanya'da inşaatta beton dökümü sırasında yaşanan ...
Futbol: Hazırlık maçı
YEREL HABERLER Futbol: Hazırlık maçı
Beşiktaş, Antalya kampındaki ilk maçında galip
YEREL HABERLER Beşiktaş, Antalya kampındaki ilk maçında galip
Alanya'da belediyenin sosyal hizmet binası inşaatında çökme; 3 yaralı
YEREL HABERLER Alanya'da belediyenin sosyal hizmet binası inşaatında ...
(Görüntülü) ANTALYA - TARTIŞTIĞI ANNESİNİN BOĞAZINA EKMEK BIÇAĞI SAPLAYARAK ÖLDÜRDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA - TARTIŞTIĞI ANNESİNİN BOĞAZINA ...
Barış Alper Yılmaz: Kendimi geliştirdiğimi ve daha da ilerleyeceğimi düşünüyorum
YEREL HABERLER Barış Alper Yılmaz: Kendimi geliştirdiğimi ve daha da ...
Galatasaray, Antalya kampındaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Galatasaray, Antalya kampındaki ilk antrenmanını ...
Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, ligdeki iyi performansı sürdüreceklerine inanıyor:
YEREL HABERLER Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, ligdeki iyi ...
Tartıştığı annesinin boğazına ekmek bıçağı saplayarak öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı annesinin boğazına ekmek bıçağı saplayarak ...
Antalya'da bir kişi tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Antalya'da bir kişi tartıştığı annesini bıçaklayarak ...
Fenerbahçe günü tek antrenmanla tamamladı
YEREL HABERLER Fenerbahçe günü tek antrenmanla tamamladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.