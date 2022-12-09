Bıçaklanarak çatıdan atıldığı öne sürülen kişinin yargılanan eşi ve kayınbiraderine beraat

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'da bir kişiyi bıçakladıktan sonra çatıdan atarak öldürdükleri öne sürülen 2 sanık beraat etti.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, maktul Suat S'nin tutuksuz yargılanan eşi Tuğçe S, kayınbiraderi Alim T. ile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Tuğçe S, "Allah şahit suçsuzuz." dedi.

Sanık Alim T. ise kendilerine iftira atıldığını savundu. Suçsuz olduğunu ileri süren Alim T, beraatini istedi.

Sanıkların beraatinin istendiği savcılık mütalaasını kabul etmediklerini belirten maktul Suat S'nin annesi Naile S, "Bu cinayet ört bas edilemez." ifadesini kullandı.

Maktulün kardeşi Yüksel S. ise ağabeyinin intihar etmediğini savundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar Tuğçe S. ve Alim T'nin beraatine karar verdi. Bunun üzerine maktulün kardeşi Yüksel S. ve anne Naile S. karara tepki gösterdi.

- Olay

Muratpaşa ilçesinde 17 Kasım 2021'de apartmanın çatısından atlayarak intihar ettiği öne sürülen Suat S'nin (47) otopside vücudunda 25 bıçak izi tespit edilmesi üzerine eşi Tuğçe S. ile kayınbiraderi Alim T. "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

İstanbul Adli Tıp Kurumunun, "kişinin vücudunda tespit edilen kesici delici alet yaralarının tamamının kendisi tarafından oluşturulmasının mümkün olduğu ve sonrasında yüksekten atlayarak intihar ettiğinin kabulü gerektiği" yönündeki raporunun ardından sanıklar tahliye edilmişti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosu, dosyayı yeni rapor alınması için İstanbul Adli Tıp Kurumu Genel Kuruluna göndermiş, gelen rapor doğrultusunda Tuğçe S. hakkında ağırlaştırılmış müebbet, Alim T. hakkında ise müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Geçen duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, "kasten öldürme" suçundan yargılanan sanıkların, atılı suçları işlediğine yönelik bir bulguya rastlanmadığını belirtmiş, sanıklar hakkında beraat kararı verilmesini talep etmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.