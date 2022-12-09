Milletvekili Uslu, Finike'de portakal üreticileri ile bir araya geldi

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ANTALYA (AA) - AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Türkiye'nin portakal üretiminde önemli yere sahip Finike'deki portakal hasadı yapan üreticilerle bir araya geldi.

Çoğunlukla Washington Navel cinsi portakal üretiminin yapıldığı ilçede tat ve aromasıyla fark yaratan Finike portakalı, Türkiye'nin çeşitli illerine gönderilmesinin yanında yurt dışına da ihraç ediliyor.

Antalya Milletvekili Atay Uslu, portakal paketleme tesisini gezerek portakal hasadı yapan üreticilere iyi bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu. Üreticilerle bir süre sohbet eden Uslu, Antalya'da portakal denince akla Finike'nin geldiğini kaydetti.



Uslu, "Finike Portakalı kalitesini dünyaya kabul ettirmiş bir ürün. Finike portakalının yeni sertifika ve tesciller alması, tanıtılması, markalaşması için çalışma yürütüyoruz. Çiftçilerimizin çalışmaları ile Finike portakalı Türk Patent Enstitüsü tarafından 2008 yılında coğrafi işaret ile tescillenmişti." dedi.

Geçtiğimiz günlerde yapımı tamamlanan ve su tutmaya başlanan Kapıçay Barajının da portakal üretimine bereket getireceğini vurgulayan Uslu, barajla 18 bin 700 dekar tarım arazisinin ve portakal bahçelerinin sulama suyu ihtiyacının karşılanacağını ifade etti.













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