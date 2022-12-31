Antalya Valisi Yazıcı, görev başındaki polis ve askerleri ziyaret etti

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ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, görev başındaki polis ve askerleri ziyaret etti, personelin yeni yılını kutladı.

Yazıcı, Muratpaşa ilçesindeki Bahçelievler Polis Karakolu ile Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Nöbetteki personelin yeni yıllarını tebrik eden Vali Yazıcı, daha sonra Kovanlık uygulama noktasına geçerek kontrolleri denetledi.

Vali Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yılın dünyaya barış ve huzur getirmesini diledi.

Polis ve askerin, vatandaşın güvenliği için özel günlerde de görevlerinin başında olduğunu belirten Yazıcı, "Dünyanın birçok ülkesinden insan, eğlenmeye, tatil yapmaya bu güvenli şehre geliyor. Bu yılbaşında da ciddi manada otellerimizde yoğunluk var. Bu da sevindirici. Turizmin olmazsa olmazı, güvenliktir. Hiç kimse kendini güvenli görmediği bir ülkeye gitmez. Bu şehrin güvenli olduğunu sizler sayesinde bütün dünyaya gösteriyoruz, ilan ediyoruz." dedi.

Antalya'nın turizmle Türkiye ekonomisine büyük katkı sağladığını dile getiren Yazıcı, emeği geçenlere teşekkür etti.

Ziyarete, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Albay Murat Sezgin, Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanı Albay Engin Kuntay ve Emniyet Müdürü Orhan Çevik de katıldı.

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