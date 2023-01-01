Finike'de geçen yıl 384 nikah kıyıldı

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ANTALYA (AA) - Finike Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde, 2022 yılında 384 çiftin nikahı kıyıldı.



Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yaptığı açıklamada, evlenmek için müracaat eden çiftlerin, engel bir halleri yoksa nikah işlemlerinin yapıldığını belirtti.



Nikahlarda, "Allah bir yastıkta kocatsın" dileğinde bulunduklarını hatırlatan Geyikçi, "Nikahtan sonra çiftlerimizin evlilik cüzdanını 'Yuvayı dişi kuş yapar' diyerek gelin hanıma veriyoruz. Nikah işleminden sonra belediyemiz olarak plaket hediye ediyoruz. En son nikah olarak da Erçin ve Fidan ailelerinin kıymetli evlatları Gamze ve Arif çiftinin nikahını gerçekleştirdik. Kendilerine ömür boyu mutluluklar diliyoruz." ifadelerini kullandı.



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