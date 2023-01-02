Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Senfonik Neşet Ertaş Türküleri" konseri

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 5 ve 7 Ocak'ta "Senfonik Neşet Ertaş Türküleri" konseri verecek.
Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, konserler Haşim İşcan Klütür Merkezi Opera Sahnesi'nde saat 20.00'de sanatseverlerle buluşacak.
Konserde Antalya DOB orkestrasını Neşet Ertaş'ın eserlerini senfonik biçimde düzenleyen şef Serdar Yalçın yönetecek.
Başkemancılığı Eren Kuştan'ın ve koro şefliğini Mahir Seyrek'in üstleneceği konserde, Neşet Ertaş'ın en sevilen türküleri farklı bir yorumla seslendirilecek.
Soprano Sema Çavuşoğlu, mezzo soprano Semiha Derya Boran, tenor Burak Pektaş ve bas-bariton Ümit Burak Tekinay'ın solist olarak sahne alacağı konserin biletleri tükendi.