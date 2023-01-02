Başkan Böcek'in hedefi 2023'te de "planlı, kurallı, kimlikli kent"

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ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 19 ilçe 913 mahallede bu yıl da "planlı, kurallı, kimlikli kent" hedefi doğrultusunda işbirliği ve uyum içerisinde hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.



Başkan Böcek, yaptığı açıklamada, acısıyla, tatlısıyla bir yılın daha geride kaldığını ve gelecek yıllara odaklandıklarını belirtti.

Gece gündüz demeden her zaman vatandaşın yanında olduklarını anlatan Böcek, şunları ifade etti:

"45 ayda 80 proje açılışı ve 100'ün üzerinde proje lansmanını gerçekleştirdik. Halka dokunduk, vatandaşlarımızın dertlerine derman olduk. Her alanda planlı, kurallı, kimlikli bir kent için 'ortak akılla yöneteceğiz' dedik, 'ben sen yok, biz varız' dedik. 19 ilçede 913 mahallemizde tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde 13 bin 300 çalışma arkadaşımla güzel Antalya'mıza hizmet ettik, etmeye de devam ediyoruz."

Böcek, bu yılın da çocukların istismara uğramadığı, gençlerin geleceğe umutla baktığı, kadınların yüzünün güldüğü, tüm vatandaşların mutlu, huzurlu, daha özgürce yaşayacağı bir yıl olmasını diledi.



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