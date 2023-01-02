Antalya'da kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda kaçak sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollardan getirilen sigaraların satışının yapıldığı bilgisi üzerine, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma yaptı.

Ekipler, Yeni Mahalle Dörtyol Bulvarı'nda bir iş yerine düzenledikleri operasyonda gümrük kaçağı 1110 paket sigara, 1415 elektronik sigara ve 444 elektronik sigara likidi ele geçirdi.

Operasyonda iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.