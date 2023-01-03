Kaş Belediyesinin yılın ilk meclis toplantısı yapıldı

ANTALYA (AA) - Kaş Belediye Meclisinin ocak ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.



Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ın başkanlığındaki toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek, karara bağlandı.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun Kaş’ı ve belediyeyi ziyaret ettiğini hatırlatan Ulutaş, "Özlemle beklediğiniz Gömbe-Kaş yolumuzun temelini birlikte attık. Belki 50 yıldır kazma vurulmamış yolda çalışma başlatıyoruz. İnşallah bu yol yapıldığında Kaş ile Gömbe arası yarım saat veya 40 dakika gibi bir süreye düşebilecek. Hem iç Anadolu hattına hem Gömbe Sütleğen yaylamıza rahat bir şekilde buradan erişim, ulaşım sağlanabilecek. Bu manada ilçemizin kalkınması, sürdürülebilirliği ve verimliliği açısından çok isabetli bir yatırım olacaktır." dedi.



Kaş Belediyesi olarak ilçede 2022 yılı içerisinde birçok yatırım ve hizmetler gerçekleştirdiklerini aktaran Ulutaş, "Devam eden hizmetlerimiz var. Yeni ihaleye çıkacak olan, ihaleye hazır hale getirdiğimiz projelerimiz var. Yapmakta olduğumuz çalışmalar var. Bu hizmetlerin yapılmasında, vatandaşlarımıza ulaştırılmasında emek veren tüm bileşenlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah 2022’deki hizmetlerin 2023’te daha fazlasını hemşehrilerimize kazandırmak nasip olur." ifadelerini kullandı.



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