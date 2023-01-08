"WinterLeague Convention" organizasyonu yarın Antalya'da başlayacak

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ANTALYA (AA) - "WinterLeague Convention Hosted by Antalyaspor (WL Convention)" organizasyonu, futbolun önde gelen isimlerini Antalya'da buluşturacak.

Organizasyonda 50'den fazla spor profesyoneli konuşmacı, üç ana forum başlığı altında, bilgi, deneyim ve güncel konuları 500'den fazla katılımcı ile paylaşacak.

Yarın Nirvana Cosmopolitan'da açılış programının ardından gerçekleştirilecek panelde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, Çiğdem Günal'ın moderatörlüğünde "Futbolun değerleri, Türkiye'de ve dünyada futbol" konusunu konuşacak.

İlk gün Erden Or moderatörlüğünde, Frank Ludolph (UEFA Teknik Geliştirme Başkanı), Hamit Altıntop (TFF İcra Kurulu Üyesi), Oğuz Çetin'in (TFF Futbol Geliştirme Direktörü) katılacağı "Futbolda antrenör eğitimi ve gelişimi" ile Burçin Keskin moderatörlüğünde, Jaap Uilenberg (Eski hakem, UEFA Hakem Kurulu Üyesi) ve Cüneyt Çakır'ın (Eski elit hakem, hakem eğitmeni) konuşmacı olarak katılacağı "Futbolda dünyanın hakemlerden beklentisi nedir?" konulu panellerle devam edecek.

WL Convention etkinliği, Dr. Emre Ak'ın moderatörlüğünde Emin Ergen (Gloria Sports Center Tıbbi Danışman), Prof. Warren Gregson (Katar Futbol Derneği Performans Bilimi ARGE Başkanı) ve Prof. Michael Lindeman'ın yer alacağı (Volute Sport Performans Direktörü) "Performans konusunda büyük resme bakmak nedir?" ve Chris Barnes (UEFA Danışmanı), Prof. Osman Ateş (Hatayspor Atletizm Antrenörü), Prof. Emin Ergen'in konuşacağı (Gloria Sports Center Tıbbi Danışman) "Modern teknoloji performansın neresinde?" isimli panelle son bulacak.

Panellerin ardından, WL Convention etkinliğinin galası yapılacak.

12 Ocak'ta sona erecek organizasyon kapsamında, yerli ve yabancı üniversite, kurum ile kuruluşların yürüteceği, "Spor Turizmi Eğitim Sertifika Programları" düzenlenecek. Ayrıca, etkinlik alanındaki fuar ve EXPO alanlarında ise futbol kulüpleri ile firmaları "B2B" ağları ile bir araya gelebilecek. ​​​​​​​





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