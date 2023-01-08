Antalya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Kızılsaray Mahallesi 88 Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki anne ve bebeğinin bulunduğu dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Dumandan etkilenen Gözde Cambaz (30) ile 14 aylık kızı Ömür Cambaz, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler, yangının çıkış nedenini tespit edebilmek için evde inceleme yaptı.

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