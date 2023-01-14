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Antalya'da kamyonetin çarptığı çocuk yaralandı

AA

Antalya'da kamyonetin çarptığı çocuk yaralandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde panelvan kamyonetin çarptığı çocuk yaralandı.

U.A.'ın kullandığı 07 ANV 891 plakalı panelvan kamyonet, Pınarcık Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki N.T'ye çarptı. Kazada yaralanan çocuk, yakınları tarafından Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza anı bölgede bulunan bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde küçük çocuğun koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı ve bu sırada gelen aracın çocuğa çarptığı görülüyor.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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