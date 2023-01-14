Antalya'da kamyonetin çarptığı çocuk yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde panelvan kamyonetin çarptığı çocuk yaralandı.

U.A.'ın kullandığı 07 ANV 891 plakalı panelvan kamyonet, Pınarcık Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki N.T'ye çarptı. Kazada yaralanan çocuk, yakınları tarafından Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza anı bölgede bulunan bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde küçük çocuğun koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı ve bu sırada gelen aracın çocuğa çarptığı görülüyor.





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