Serik'te yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi

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ANTALYA (AA) - Serik ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Dorumlar Mahallesi'nde Veysel (70) ve Ayşe Çayır (72) çiftine ait tek katlı evde, bilinmeyen nedenle yangın başladı. Alevleri fark eden Çayır çifti, dışarı çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürülen yandın sonrasında ev kullanılamaz hale geldi.

Çiftin paralarının yanı sıra 1 tona yakın zeytinyağının da yandığı belirtildi.



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