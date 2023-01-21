Finike'de portakal üreticileri hırsızlardan dertli

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesinde portakal yetiştiren üreticiler, bahçelerinde yaşanan hırsızlık olaylarının arttığını ileri sürdü.

İlçede artan hırsızlık olaylarına karşı üreticiler, bahçeleri korumak için görevli tuttu. Görevliler, sabaha kadar portakal bahçelerinde devriye atarak nöbet tutuyor.

Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, ilçede portakal hasadının sürdüğünü söyledi.

Hırsızların bahçelere girerek portakal çaldığını iddia eden Sarıçobanoğlu, üreticilerin 4-5 aylığına "bekçi" adını verdikleri özel görevliler tutarak portakallarını hırsızlara karşı koruduğunu kaydetti.

Portakal bahçesinde bekleyen görevlilerden Zeki Özçoban, yıllardır sabaha kadar nöbet tutarak portakal bahçelerini hırsızlara karşı koruduğunu dile getirdi.











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