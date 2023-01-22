Antalya'da devrilen araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde devrilen hafif ticari aracın içinde sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

H.Ç. idaresindeki 07 YFG 67 plakalı hafif ticari araç, Pınarcık Mahallesi Çandır-Pınarcık kara yolunda kenardaki sulama kanalına çarparak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aracın içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekibince Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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