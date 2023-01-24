İş Danışmanlık Ofisi, iş verenlerle iş arayanları buluşturuyor

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi İş Danışmanlık Ofisi, geçen yıl özel sektörde iş arayan 2 bin 106 kişiye istihdam sağladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ofis iş arayanlarla iş verenleri buluşturmaya devam ediyor.

İstihdama önemli katkıda bulunan İş Danışmanlık Ofisi, geçen yıl başvuruda bulunan 3 bin 447 kişiden 2 bin 106'sının yeni bir işe kavuşmasını sağladı.

Başta turizm tesisleri, Organize Sanayi Bölgesi, şehir merkezi ve ilçeler olmak üzere özel sektörde faaliyet gösteren firma temsilcileriyle birebir görüşmeler yapan İş Danışmanlık Ofisi yetkilileri, firmaların açık pozisyonlarını bir havuzda topluyor.



Özel sektöre çalışmak üzere başvuruda bulunan vatandaşlar mesleki yeterliliklerine göre firmalara yönlendiriliyor. Yapılan görüşme sonrası firmalar işin uygunluğuna göre vatandaşları işe yerleştiriyor. ​​​​​​​



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.