Prof. Dr. İlber Ortaylı Antalya'da söyleşiye katıldı

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ANTALYA (AA) - Prof. Dr. İlber Ortaylı, Adalet ve Demokrasi Haftası etkinlikleri kapsamında Antalya'da söyleşiye katıldı.

Türkiye'de yayıncılık, basın ve basın özgürlüğü tarihinin konuşulduğu söyleşi, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Ortaylı, Türk basının 1990'lardan itibaren, 20 yıl içinde verdiği basın kurbanlarının geçmiş yıllara göre sayıca çok fazla olduğunu belirterek "Öldürülenler muhtevaca da hakikaten bu memleket için büyük bir kan kaybı olmuştur." dedi.

Türkiye'nin çok partili hayatın son 40 yılında iyi imtihan veremediğini belirterek konuşmasına devam eden Ortaylı, "Bunu söylemek zorundayız. Bunu söylüyorum ama insan hayatında da toplum hayatında da böyle şeyler olur. Topallamalar çok olur. Ümit kırmanın gereği yok, akıllıca hareket etmek zorundasınız." diye konuştu.



Söyleşiye Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da katıldı.



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