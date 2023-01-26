5. Balkan Open Golf Turnuvası Antalya'da başladı

ANTALYA (AA) - Antalya'da bu yıl 5'incisi düzenlenen Balkan Open Golf Turnuvası başladı.
Golf Mad tarafından Belek Turizm Merkezi'ndeki Antalya Golf Kulübünün sahalarında gerçekleştirilen turnuvaya Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Akkanat ve Bosna Hersek Milli Takımı eski futbolcusu Zlatan Muslimovic de katıldı.
Turnuva direktörü Bekir Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyona 12 ülkeden 87 golfçünün katıldığını söyledi.
Muslimovic de Türkiye'ye zaman zaman golf oynamaya geldiğini ve Belek'teki golf sahalarının Avrupa'da bile olmadığını ifade etti.
Balkan Open Golf Turnuvası, 28 Ocak'ta sona erecek.