Gece sokaklarda güven veriyor, gündüz salonda şampiyonlar yetiştiriyor

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ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ- Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 2 yıldır çarşı ve mahalle bekçiliği yapan Mustafa Otun, geceleri sokaklarda asayişi sağlıyor, gündüzleri halter salonunda sporcu yetiştiriyor.

Antalya'da 2013 yılında halter antrenörlüğüne başlayan Otun, iki yıl önce çarşı ve mahalle bekçisi olduktan sonra da spordan kopmadı.

Otun, geceleri Muratpaşa ilçesinde ekip arkadaşıyla birlikte halkın huzur ve güveni için mesai yaparken, gündüz de Kepez ilçesindeki Gülgün Nihat Ömür Ortaokulu’nda 2018 yılında beri gönüllü öğrencilere halter eğitimi veriyor.

Otun'un yetiştirdiği Hüsnücan Yılmaz 2021 yılında Polonya'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 81 kiloda Avrupa ikincisi olmayı başardı.





- "Hedef olimpiyatlara sporcu çıkartmak"

Antrenör Otun, AA muhabirine, 2013 yılından beri antrenörlük yaptığını belirterek, maddi imkansızlıklar nedeniyle 2020 yılında bekçi olarak atandığını söyledi.

Geceleri Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Demircikara Polis Merkezi'nde çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapmaya devam ettiğini dile getiren Otun, şöyle konuştu:

"Genel olarak Lara bölgesine hizmet veriyoruz. Haftanın belirli günlerinde sahadayız. Tüm bekçi arkadaşların belli bölgeleri var. Saat 22.00-06.00 saatlerinde verilen talimatlar doğrultusunda bölgemizde görevimi ifa etmeye çalışıyorum. Gece çalıştıktan sonra gündüz antrenmana gelmek zor oluyor. Ancak, bu işe gönül verdiğimiz için o zorluk bizi çok etkilemiyor."

"Hedefimiz sadece sağlık değil, Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlara bu salondan sporcu çıkartmak istiyoruz." diyen Otun, bu hedef doğrultusunda yorulmaya devam edeceğini vurguladı.

Otun, bu yıl Okullararası Türkiye Şampiyonasına katıldıklarını ve sporcularının 3 madalya kazandığını sözlerine ekledi.

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