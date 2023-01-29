Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi'nin açılışı yapıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre 1321 kedi ve 732 köpek kapasitesiyle yaklaşık 45 bin metrekare alanda hayata geçirilen projede hayvanların konforu için tüm detaylar düşünüldü.

Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan bakım evine, Kepezaltı'nda bulunan eski barınaktaki sokak hayvanlarının büyük bölümü nakledildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel, geçici bakım evine ilk olarak yasaklı ırkları, engelli hayvanları ve kedileri taşıdıklarını belirtti.

Gelecek ay nakil işlemini tamamlamayı planladıklarını aktaran Özel, "4 Nisan Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde açılış gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Şu an için hayvanlarımızın ortamları oldukça sağlıklı ve güvenli. Alanları da ciddi anlamda genişlediği için burada konforlu ve güvenli bir şekilde hayatlarını sürdürecekler." ifadelerini kullandı.

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