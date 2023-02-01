Demre ve Finike kara yolunda dolu, sürücülere zor anlar yaşattı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Demre ile Finike ilçelerinde dolu etkili oldu.

Her iki ilçede sabah saatlerinde dolu yağdı. Yaklaşık 20 dakika süren dolu sonrası, kara yolu, yeşil alanlar ile cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

Demre ile Finike kara yolunda ise bazı araçlar kaydı, bazıları ise yolda kaldı. Kısa süre etkili olan dolu, sürücülere zor anlar yaşattı.

Bazı vatandaşlar yağışı cep telefonlarıyla kaydetti.

Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, dolunun kısa sürede etkisini yitirdiğini ve ulaşımda herhangi bir problemin olmadığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.