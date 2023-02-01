Manavgat Ziraat Odası Başkanlığına yeniden Rasim Metin seçildi

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ANTALYA (AA) - Manavgat Ziraat Odası, Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulun divan başkanlığını Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe yaptı.

Genel kurulu Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol, CHP İlçe Başkanı Oykun Başar da izledi.

Genel kurulda, 106 delegenin 67'sinin oyunu alan mevcut başkan Rasim Metin, beşincic kez başkanlığa getirildi.

Metin'in yönetim kurulunda ise Şadi Çetin, Hasan Sevinç, Hasan Hüseyin Coşar, Raşit Atabakan, Halil Ünal ve Mehmet Gündüz yer aldı.





















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