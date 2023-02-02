Antalya Oyuncak Müzesi, yarıyıl tatilinde çocukları ağırladı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da yaklaşık 3 bin antika oyuncak bulunduran Oyuncak Müzesi, yarıyıl tatilinde öğrencilerin yoğun ilgisini gördü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kent Tarihi ve Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren müze, her gün 9-12 yaş grubu çocuklara yönelik drama, masal, ritim ve geri dönüşüm atölye çalışmalarıyla eğitici ve eğlenceli içerikler sunuyor. Öğrenciler, saat 14.00-16.00'da ise atölye çalışmalarına ücretsiz katılabiliyor.

Bünyesinde yaklaşık 3 bin antika oyuncak bulunduran müzede, Külkedisi ve Balkabağı Arabası, Daltonlar, Red Kit, Micky Mouse, Şirinler gibi birçok çizgi film kahramanının heykeli sergileniyor.

Geçen yıl 70 bin ziyaretçi ağırlayan müze, yarıyıl tatilinde de öğrencilerden yoğun ilgi gördü.





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