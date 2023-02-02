Antalya'da motosiklet ve bisiklet çaldığı öne sürülen 5 zanlı tutuklandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kepez Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede motosiklet, bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerin adreslerine düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 2 motosiklet, 8 elektrikli bisiklet ve 37 bisiklet ele geçirildi.

Operasyonda 1'i çocuk 14 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i, savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından salıverildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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