Antalya'da 3 kişiyi öldürüp 1 kişiyi ağır yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde 3 kişiyi öldüren ve 1 kişiyi ağır yaralayan cinayet şüphelisi jandarma tarafından 8 saat sonra yakalanıp adliyeye sevk edildi.

Karaöz Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde şüpheli A.K, alacak verecek meselesinden Halil Ülkü'yü ağır yaralamış Mahmut Şimşek (52), İbrahim Topdemir (55) ve oğlu Galip Topdemir'i de tabancayla öldürmüştü.

Cinayetin hemen ardından Antalya İl Jandarma Komutanlığı ile Aksu İlçe Komutanlığı ekipleri, şüpheli A.K'nin yakalanması için özel ekip kurdu.

Çiftçilik yapan A.K'nin gideceği noktaları tespit eden özel ekip, cinayetten 8 saat sonra şüpheliyi Aksu İlçesi Topallı Mahallesi'nde saklandığı yerde yakalayıp gözaltına aldı.

Sağlık kontrolü sonrası ilk ifadesini veren A.K'nin "Sürekli senet imzalattılar, ödediğim senetleri vermediler, çıkmaza girdim ve bu yüzden vurdum." dediği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Öte yandan adli tıp kurumunda otopsi işlemi tamamlanan Güloluk Mahalle Muhtarı Mahmut Şimşek, İbrahim Topdemir ile oğlu Galip Topdemir'in cenazeleri de otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Cenazeler Aksu ilçesinde defnedilecek.

Silahlı saldırıda ağır yaralanan Halil Ülkü'nün hastanedeki tedavisi sürüyor





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