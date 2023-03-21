Antalya'da tartıştığı kişi tarafından öldürülen iş kadının cenazesi ailesine teslim edildi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde dün silahla vurularak öldürülen inşaat şirketi sahibi kadının cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Ermenek Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'ndaki inşaat şirketinde dün öğlen saatlerinde şüpheli Y.F. tarafından tabancayla vurularak öldürülen Zehra Çatal'ın (41) cenazesi, Adli Tıp Morgu'nda yapılan otopsinin ardından akrabaları tarafından teslim alındı.

Naaşın, Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan Çatal'ın yakınları, şüpheli Y.F'nin zorla para almaya çalıştığını ileri sürdü.

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