TPRECD'in "15. Plastik Cerrahi Asistan Okulu" Antalya'da başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TPRECD'in "15. Plastik Cerrahi Asistan Okulu" Antalya'da başladı

AA

TPRECD'in "15. Plastik Cerrahi Asistan Okulu" Antalya'da başladı

ANTALYA (AA) - Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğinin (TPRECD) bu yıl 15'incisini düzenlediği "Plastik Cerrahi Asistan Okulu"nda kıdemli asistanlar bir araya geldi.

Belek Turizm Merkezinde bir otelde, farklı üniversitelerde eğitim gören 49 kıdemli asistana, alanında uzman öğretim üyeleri plastik cerrahi alanındaki güncel gelişmeleri ve tecrübelerini paylaştı, olası komplikasyonları anlattı.

TPRECD Başkanı Prof. Dr. Cenk Demirdöver, AA muhabirine, dernek olarak yılda iki defa "Plastik Cerrahi Asistan Okulu" düzenlediklerini, ilkinde yeni başlayan asistanlara plastik cerrahinin temel tekniklerini anlattıklarını söyledi.

İkincisinde ise uzmanlığa aday oldukça kıdemli asistanların bilgi ve tecrübelerini artırmak için bu alanda deneyimli hocaların bilgi aktarımlarının yapıldığını vurgulayan Demirdöver, "Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen deneyimli hocalarımız bilgilerini paylaşıyor. Müfredatta olan bilgilerin pekiştirilmesi için bu okul önemli." diye konuştu.

Derneğin Bilimsel İşler Sorumlusu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ersoy Konaş ise Türkiye'nin dört bir yanında eğitim alan plastik cerrah adaylarını bir araya getirdiklerini ifade etti.

Yoğun eğitim kampı oluşturduklarının altını çizen Konaş, "Türkiye'deki plastik cerrahi eğitimini standardize etmeye çalışıyoruz. Hem güncel bilgiler hem uzun yılların tecrübeleri paylaşılıyor. Zor vakalar, komplikasyonlara yönelik eğitim veriliyor. Asistanların kusursuz plastik cerrahlar olarak halkımıza hizmet etmelerini sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Asistan Okulu 16 Nisan'da sona erecek.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kazada otomobilin camından savrulan Mehmet, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kazada otomobilin camından savrulan Mehmet, hayatını ...
Eskrimde Uluslararası Çocuk Kupası yarın Antalya'da başlayacak
YEREL HABERLER Eskrimde Uluslararası Çocuk Kupası yarın Antalya'da ...
Antalya’da otomobil direğe çarptı, 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya’da otomobil direğe çarptı, 1 kişi öldü 4 kişi ...
Turizm gelirlerinde bu yıl tüm zamanların rekoru hedefleniyor
YEREL HABERLER Turizm gelirlerinde bu yıl tüm zamanların rekoru ...
Serik'te Turizm Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Serik'te Turizm Haftası kutlandı
Ağabey katiline, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet talebi
YEREL HABERLER Ağabey katiline, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet ...
Serik Belediyespor taraftarları iftarda buluştu
YEREL HABERLER Serik Belediyespor taraftarları iftarda buluştu
AK Parti Serik İlçe Başkanlığı, iftar programı düzenledi
YEREL HABERLER AK Parti Serik İlçe Başkanlığı, iftar programı ...
Antalya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
(ÖZEL) Yürüyebilmek için başladığı halterde Türkiye şampiyonu oldu
YEREL HABERLER (ÖZEL) Yürüyebilmek için başladığı halterde Türkiye ...
Antalya'da "sigara içme" tartışmasında kardeşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi
YEREL HABERLER Antalya'da "sigara içme" tartışmasında kardeşini ...
Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda 5 milli sporcu son 16'ya kaldı
YEREL HABERLER Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda 5 milli sporcu son ...
Orman teşkilatı, yangın sezonuna hazır
YEREL HABERLER Orman teşkilatı, yangın sezonuna hazır
Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ...
Avrupa Bilardo Şampiyonası
YEREL HABERLER Avrupa Bilardo Şampiyonası
Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda Artistik Milli Takımı, altın madalya kazandı
YEREL HABERLER Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda Artistik Milli Takımı, ...
Alanya'da yaşayan yabancılar iftar programında buluştu
YEREL HABERLER Alanya'da yaşayan yabancılar iftar programında ...
Artistik Bilardo Milli Takımı Avrupa Şampiyonu
YEREL HABERLER Artistik Bilardo Milli Takımı Avrupa Şampiyonu
Milli cimnastikçi Adem Asil, Avrupa şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Milli cimnastikçi Adem Asil, Avrupa şampiyonu oldu
Antalya'da yangın çıkan evde yaralanan kişi, hastanede 8 gün sonra öldü
YEREL HABERLER Antalya'da yangın çıkan evde yaralanan kişi, ...
Manavgat'ta öğrenciler fidan dikip, deniz kaplumbağalarını inceledi
YEREL HABERLER Manavgat'ta öğrenciler fidan dikip, deniz ...
Bestekar İsmail Baha Sürelsan dua ve eserleriyle anıldı
YEREL HABERLER Bestekar İsmail Baha Sürelsan dua ve eserleriyle ...
Çek raket Krejcikova, kazanacağı ödülü depremzedelere bağışlayacak
YEREL HABERLER Çek raket Krejcikova, kazanacağı ödülü depremzedelere ...
Kendisini evlatlık veren babasını para tartışmasında öldüren sanığa 20 yıl hapis
YEREL HABERLER Kendisini evlatlık veren babasını para tartışmasında ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.