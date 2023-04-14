TPRECD'in "15. Plastik Cerrahi Asistan Okulu" Antalya'da başladı

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ANTALYA (AA) - Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğinin (TPRECD) bu yıl 15'incisini düzenlediği "Plastik Cerrahi Asistan Okulu"nda kıdemli asistanlar bir araya geldi.

Belek Turizm Merkezinde bir otelde, farklı üniversitelerde eğitim gören 49 kıdemli asistana, alanında uzman öğretim üyeleri plastik cerrahi alanındaki güncel gelişmeleri ve tecrübelerini paylaştı, olası komplikasyonları anlattı.

TPRECD Başkanı Prof. Dr. Cenk Demirdöver, AA muhabirine, dernek olarak yılda iki defa "Plastik Cerrahi Asistan Okulu" düzenlediklerini, ilkinde yeni başlayan asistanlara plastik cerrahinin temel tekniklerini anlattıklarını söyledi.

İkincisinde ise uzmanlığa aday oldukça kıdemli asistanların bilgi ve tecrübelerini artırmak için bu alanda deneyimli hocaların bilgi aktarımlarının yapıldığını vurgulayan Demirdöver, "Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen deneyimli hocalarımız bilgilerini paylaşıyor. Müfredatta olan bilgilerin pekiştirilmesi için bu okul önemli." diye konuştu.

Derneğin Bilimsel İşler Sorumlusu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ersoy Konaş ise Türkiye'nin dört bir yanında eğitim alan plastik cerrah adaylarını bir araya getirdiklerini ifade etti.

Yoğun eğitim kampı oluşturduklarının altını çizen Konaş, "Türkiye'deki plastik cerrahi eğitimini standardize etmeye çalışıyoruz. Hem güncel bilgiler hem uzun yılların tecrübeleri paylaşılıyor. Zor vakalar, komplikasyonlara yönelik eğitim veriliyor. Asistanların kusursuz plastik cerrahlar olarak halkımıza hizmet etmelerini sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Asistan Okulu 16 Nisan'da sona erecek.





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