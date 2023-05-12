Antalya'da borç aldığı arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde inşaat işleriyle uğraşan kişiyi ormanlık alanda başına taşla vurarak öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, borç aldığı arkadaşı İbrahim Deniz'i öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık Nurmehmet H. (52), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, maktulün yakınları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Nurmehmet H'nin "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, heyet değişikliğinden dosyanın incelenmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Kepez ilçesindeki ormanlık alanda 13 Aralık 2021'de yürüyüş yapan kişiler tarafından bulunan cesedin İbrahim Deniz'e ait olduğu belirlenmişti.

Başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiği anlaşılan Deniz'in, en son görüştüğü Nurmehmet H. tutuklanmış, sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan hazırlanan iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

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