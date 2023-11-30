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        Antalya'da yurtlar arası spor turnuvaları başladı

        Antalya'da düzenlenen yurtlar arası spor müsabakaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 16:45 Güncelleme: 30.11.2023 - 16:45
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        Antalya'da yurtlar arası spor turnuvaları başladı
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        Antalya'da düzenlenen yurtlar arası spor müsabakaları başladı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, her yıl düzenlenen organizasyon ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yurtlarda kalan öğrencilerin fiziki gelişimlerine katkı sağlamak, aralarındaki birlik, beraberlik ve centilmenlik duygularını güçlendirmek amaçlanıyor.

        Yurtlar arası spor müsabakalarının Antalya il elemeleri masa tenisi, satranç, badminton, geleneksel Türk okçuluğu, bilardo, atletizm, tenis, yüzme, bilek güreşi branşlarında başladı. Turnuvaların ikinci ayağı ise voleybol, basketbol, futbol, halk oyunları branşlarında aralık ve ocakta gerçekleştirilecek.

        Müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular ise Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenecek tarihlerde düzenlenecek grup ve Türkiye finallerinde illerini temsil etmeye hak kazanacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, öğrencilerin müsabakalara yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Yurtlarımız artık öğrencilerimize sadece barınma imkanı sunan bir yer olmaktan çıkıp, eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle onların bedensel, zihinsel, sosyal ve kültürel yönden gelişimlerine katkıda bulunan büyük bir eğitim yuvasına dönüştü. Öğrencilerimiz kişisel gelişim atölyelerimizin yanında sportif faaliyetler içinde olması için yurtlarımızda eş zamanlı etkinlikler düzenliyoruz. Yurtlar arası turnuvaların il elemelerinde öğrencilerimizden gelen talepler doğrultusunda farklı branşlarda müsabakalarımızın startını verdik. Tüm öğrencilerimize müsabakalarda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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