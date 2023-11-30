18. Alanya Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu sona erdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 18'incisi düzenlenen "Alanya Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu" tamamlandı.

Alanya Belediyesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle 3 Kasım'da başlayan ve yaklaşık bir ay süren sempozyumda, Ayhan Yılmaz, Bertha Shortiss (İsviçre), Bouazız Mohamed (Tunus), Claudia Zanaga (İtalya), Ercan Yılmaz, Esfandyar Moradpour (İran), Genti Tavanxhiu (İtalya), Malkhaz Tasiskadze (Gürcistan), Tolga Yurtözveri, Volodymyr Kochmar (Ukrayna) eserler ortaya koydu.

Alanya Belediyesi hizmet binasının yanında düzenlenen törenle, heykeller ziyarete açıldı.

İlçe Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sempozyumlarla bugüne kadar 163 eseri ilçeye kazandırdıklarını söyledi.

Eserleri şehrin dört bir yanında sergilediklerini dile getiren Yücel, "Etkinlikle belediyemizin şehrimizin sanata bakış açısını, sanatla yaşayan bir şehir olduğunu göstermiş olduk." dedi.

Yücel, her yıl değişik bir temayla yola çıktıklarını belirterek, 18. sempozyumda "spor" temalı eserler ortaya çıkaran sanatçılara teşekkür etti.

Törende, heykeltıraşlara katılım belgeleri verildi.