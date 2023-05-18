Antalya'da yaşlılar ve gençler serada buluştu

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde Gençlik Haftası kapsamında huzur evi sakinleri ve gençlerle serada bir araya geldi.

Antalya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün düzenlediği etkinlikte Kepez Belediyesi Huzurevi sakinleri Kurşunlu Mahallesi'nde gençlerle buluştu.

Topraksız çilek üretimi serası ve muz serasında bir araya gelen yaşlılar ve gençler serada çilek topladı.

İki neslin paylaşımlar yaptığı etkinlikte müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürü İhsan İnal, konuşmasında, "Dünden bugüne tarım teması çerçevesinde yaşlıları gençlerle buluşturduk. Tarımın dününü bugününü ve geleceğini konuştuk. Yaşlılarımızın önerilerini dinledik. Çok güzel bir etkinlik olduğuna inanıyorum. Benzerlerini düzenlemeyi düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.

Gençlik Haftası'nda hatırlanmanın yaşlıları hem şaşırttığını hem de mutlu ettiğini belirten İnal iki neslin paylaşım dolu bir gün geçirdiğini dile getirdi.

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