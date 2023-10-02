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        Antalya'dan kısa kısa

        Antalya Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri, ana cadde ve bulvarlarda yapışkanlı broşürleri kazıyor ve duvar yazılarını silerek detaylı durak temizliği yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 16:42 Güncelleme: 02.10.2023 - 16:42
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        Antalya'dan kısa kısa
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri, ana cadde ve bulvarlarda yapışkanlı broşürleri kazıyor ve duvar yazılarını silerek detaylı durak temizliği yapıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, temizlik ekipleri, gece saatlerindeyse kent merkezindeki yol ve kaldırımları yıkayarak şehrin temiz kalmasına özen gösteriliyor.

        Atatürk ve Işıklar Caddesi'nden başlatılan çalışmalar kapsamında tüm kaldırımlar yıkanarak, temizlendi.

        Atık Yönetimi ve İşletme Şube Müdürlüğü'nde saha kontrolörü olarak görev yapan Mutlu Çabuk, "Antalya'mızın caddelerini temizlemek için itinalı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Otobüs duraklarımızın temizliğine başladık. En kısa sürede bölgedeki tüm durakların temizliğini tamamlayacağız. Atatürk ve Işıklar Caddesi'nde vatandaşlarımıza rahatsızlık vermemek için insan yoğunluğunun azaldığı gece 00.00 ile 07.00 saatleri arasında yolları ve kaldırımları detaylı şekilde yıkıyoruz." dedi.

        - Altıntaş bölgesine yeni yollar açılıyor

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi kentsel dönüşüm ve gelişim alanında yeni yollar açmaya devam ediyor.

        Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Altıntaş Mahallesi'ndeki Başbuğ Alparslan Türkeş Bulvarı'nda 1200 metre sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi.

        Ayrıca, Süleyman Yılmaz Caddesi'nde de yol çalışmalarını tamamlayıp 700 metrelik sathi kaplama asfalt serimi yapıldı.

        Açılan her yeni yolun bölgelerine değer katacağını söyleyen Aksu Altıntaş Mahalle Muhtarı Bilal Çelik, "Açılan yollar Altıntaş'ın büyük bir sorununu çözüyor. Çünkü eski yollar trafik yükünü artık kaldırmıyor. Bölgemize yeni hizmetler getirip yeni yollar kazandırdığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür ederim." diye konuştu.

        - Çocuklar "Çizmeli Kedi" ile eğlendi

        Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi'nin hazırladığı "Çizmeli Kedi" isimli müzikli danslı çocuk oyunu Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde sahnelendi.

        Dicle Alkan'ın yönettiği, Sebahattin Mutluer'in uyarladığı Çizmeli Kedi'ye, çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

        - Kepez'in sağlık hizmetleri Muratpaşa'da

        Kepez Belediyesi'nin ilçe ilçe gezerek kanser ve göz tarama hizmeti veren Mobil Sağlık Merkezi, Muratpaşa'da da hizmet veriyor.

        Güzelbağ Mahallesi Aile Hekimliği önünde gerçekleştirilen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sağlık taramalarında, ücretsiz kanser ve göz taraması yapılıyor.

        Antalya'nın dört bir tarafını gezerek kanser ve göz tarama hizmeti veren Mobil Sağlık Merkezi, gelecek hafta da ilçelerde taramalarına devam edecek.

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