Antalyaspor, Galatasaray maçına hazır
Bitexen Antalyapor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Giriş: 06.10.2023 - 18:40 Güncelleme: 06.10.2023 - 18:40
Bitexen Antalyapor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar, Galatasaray karşılaşması öncesi son çalışmasını, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptı.
Taktik çalışan Akdeniz ekibi, daha sonra kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.