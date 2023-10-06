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        Antalyaspor, Galatasaray maçına hazır

        Bitexen Antalyapor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 18:40 Güncelleme: 06.10.2023 - 18:40
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        Antalyaspor, Galatasaray maçına hazır
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        Bitexen Antalyapor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kırmızı-beyazlılar, Galatasaray karşılaşması öncesi son çalışmasını, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptı.

        Taktik çalışan Akdeniz ekibi, daha sonra kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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