Serik'te müstakil ev yandı
Serik ilçesinde çıkan yangında tek katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
Serik ilçesinde çıkan yangında tek katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
Haskızılören Mahallesi'nde Rıfat Kutlu'ya ait devamlı kullanılmayan müstakil evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne ekipler sevk edildi.
İki arasöz ekibinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saatte söndürülürdü.
Yangın sonraki ev kullanılamaz duruma geldi.
Jandarma ekibi yangının çıkış nedenini belirleyebilmek için inceleme yaptı.