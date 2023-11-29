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        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 bin litre etil alkol ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 12:39 Güncelleme: 29.11.2023 - 12:42
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        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 bin litre etil alkol ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir adreste sahte içki üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

        Operasyon düzenleyen ekipler, 7 bin litre etil alkol ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüpheliler hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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