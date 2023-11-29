Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 bin litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir adreste sahte içki üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Operasyon düzenleyen ekipler, 7 bin litre etil alkol ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında işlem yapıldı.

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