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        Antalyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor ile 1 Aralık Cuma günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 11:10 Güncelleme: 29.11.2023 - 11:32
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        Antalyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor ile 1 Aralık Cuma günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalıştı.

        Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki antrenman, taktik ağırlıklı çalışma ile sona erdi.

        Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

        Öte yandan kulüpten yapılan açıklamada, Hatayspor maçı için Mersin'e taraftara özel deplasman uçağı kaldırılacağı belirtildi.

        Açıklamada, özel uçakla deplasmana gitmek isteyen taraftarların rezervasyon yaptırması istendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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