23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali 9 Aralık'ta başlayacak

Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 9-22 Aralık'ta 23'üncü kez sanatseverlerle buluşacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek festivalde birçok yıldız sahne alacak.

Bu yıl sokak etkinliklerinin de yapılacağı festival öncesinde düzenlenen "şehir etkinlikleri" kapsamında Fransız genç piyanist Aurelien Froissart, 2 Aralık'ta Saat Kulesi ve 3 Aralık'ta Cam Piramit’teki interaktif gösterileriyle halkla buluşacak.

Türkiye'de ilk kez sahne alacak Froissart, klasik müziği halk için ulaşılabilir kılma amacı taşıyor.

Sosyal medyada piyano videoları ile dikkati çeken 1 milyondan fazla takipçisi olan Froissart, Antalyalılara unutulmaz anlar yaşatacak.