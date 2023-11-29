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        Antalya Devlet Opera ve Balesi aralık ayında 14 temsil sahneleyecek

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), aralık ayında opera, bale, çocuk oyunu ve konser olmak üzere toplam 14 temsille izleyiciyle buluşacak, yeni yıla konserle merhaba diyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 12:15 Güncelleme: 29.11.2023 - 12:35
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        Antalya Devlet Opera ve Balesi aralık ayında 14 temsil sahneleyecek
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        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), aralık ayında opera, bale, çocuk oyunu ve konser olmak üzere toplam 14 temsille izleyiciyle buluşacak, yeni yıla konserle merhaba diyecek.

        Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, sanatçılar, zengin bir programla seyircinin karşısına çıkmak için yoğun program hazırlayarak Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde provalarını sürdürüyor.

        İlk olarak 2 ve 16 Aralık'ta rejisör Yiğit Günsoy tarafından sahneye konulan "La Boheme" operası, sanatseverlerle buluşturulacak.

        Orkestrayı şef İbrahim Yazıcı'nın yöneteceği ve tek arayla sahnelenecek dört perdelik eserde, koro şef Mahir Seyrek ve çocuk korosu Sinem Emine Ulusoy tarafından çalıştırıldı. Dekor ve kostümüyle göz dolduran eserin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Gülden Sayıl ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyor.

        Zeynep Ergüven'in yazdığı, müzikleri Murat Cem Orhan'a ait olan ve Fatih Şanal tarafından sahneye konulan "Şekeronya" çocuk oyunu, 5 Aralık'ta saat 11.00'de, 19 Aralık'ta saat 11.00 ve saat: 14.00'te, 26 Aralık'ta ise saat 11.00'de minik sanatseverlerle son kez buluşacak.

        Ülkesinden kaçan, Şekeronya'nın haylaz çocuğu Fırıldak'ın eve dönüş hikayesini anlatan eserin dekor tasarımı Ömer Gündüz, kostüm tasarımı Zekiye Şimşek, ışık tasarımı Mustafa Eski ve koreografisi Melda Özkan'a ait.

        Libretto ve koreografisi Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a ait olan Fındıkkıran balesi ise 7, 9, 21 ve 23 Aralık'ta sahneye konulacak. Orkestrayı şef Hakan Kalkan'ın yöneteceği eserde, dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Aydan Çınar ve ışık tasarımı Mustafa Eski tarafından hazırlandı.

        Kasım ayında prömiyeri gerçekleştirilen ve kapalı gişe sahnelenen, "Cavalleria Rusticana" ile "I Pagliacci" operaları 12 Aralık'ta sanatseverlerle buluşturulacak.

        Rejisör Ayşe Dağıstanlı Parlar tarafından sahneye konulan, koreografisini Bader Çakan'ın yaptığı eserlerin, orkestrası İtalyan şef Lorenzo Castriota, korosu şef Mahir Seyrek, çocuk korosu ise Sinem Emine Ulusoy tarafından çalıştırıldı.

        Türkçe üst yazı ile İtalyanca seslendirilecek eserde dekor tasarımı Çağda Çitkaya, kostüm tasarımı Tülay Şimşek, ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyor.

        Antalya DOB, 2024 yılına "Yeni Yıl Konseri" ile merhaba diyecek. Sürpriz bir repertuvarın seslendirileceği orkestralı konser 29 ve 30 Aralık'ta sanatseverlerle buluşacak. Müze Konseri de 14 Aralık'ta düzenlenecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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