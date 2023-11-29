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        Deri ve Kürk Modası Fuarı, yerli ve yabancı firmaları Antalya'da buluşturacak

        Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) tarafından düzenlenen Deri ve Kürk Modası (Leather&Fur Fashion) Fuarı, 5-8 Aralık'ta Antalya'da yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 12:53 Güncelleme: 29.11.2023 - 12:53
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        Deri ve Kürk Modası Fuarı, yerli ve yabancı firmaları Antalya'da buluşturacak
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        Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) tarafından düzenlenen Deri ve Kürk Modası (Leather&Fur Fashion) Fuarı, 5-8 Aralık'ta Antalya'da yapılacak.

        TDKD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Dursun, yaptığı açıklamada, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilecek fuarda, Türkiye'den 70 firmanın yer alacağını, 20'den fazla ülkeden 1200'ün üzerinde katılımcı beklediklerini belirtti.

        Fuarda, sektördeki Türk firmaların yetkili isimlerini yurt dışı pazarının temsilcileriyle bir araya getireceklerini aktaran Dursun, organizasyonun Kovid-19 salgını süreci de dahil kesintisiz devam ettiğini vurguladı.

        Sektörün ihracatına ciddi katkı sağladıklarını ifade eden Dursun, en fazla ihracatı Rusya ve Ukrayna'ya yaptıklarını, hedef pazarların ise Güney Kore ile Brezilya başta olmak üzere Latin Amerika ülkeleri olduğunu bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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