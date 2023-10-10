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        Vali Hulusi Şahin, esnaf ve sanatkarlar ile bir araya geldi

        Vali Hulusi Şahin, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (AESOB) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 16:01 Güncelleme: 10.10.2023 - 16:02
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        Vali Hulusi Şahin, esnaf ve sanatkarlar ile bir araya geldi
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        Vali Hulusi Şahin, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (AESOB) ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, AESOB Başkanı Adlıhan Dere ile merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren 75 oda başkanıyla bir araya gelen Vali Şahin, esnaf ve sanatkarların taleplerini, sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledi.

        Toplum olarak köklü bir ahilik kültürüne sahip olunduğunun altını çizen Şahin, esnafın sadece ticaret yapmadığını, aynı zamanda bir kültürü ve bir ahlakı temsil ettiğini belirtti.

        Esnafın ahilik kültürünü devam ettirdiğini kaydeden Şahin, "Sizler, ahilik kültürünün temsilcileri ve bunun taşıyıcılarısınız. Ahi Evran’ın kurduğu bu güzel teşkilatı yaşatıyorsunuz. Para her zaman kazanılır ama ahlaklı ve helalinden para kazanmak çok daha değerlidir. Bunu çocuklarımıza da aktarmalıyız. Çocuklarımıza, milli kültürümüzü, dayanışma kültürünü, ahlaklı ve helalinden kazanma kültürünü aktarmalıyız." ifadelerini kullandı.

        Esnaf ve sanatkarın her zaman yanında durduklarını vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

        "Sizlerin varlığı ve güçlü olması bizler için çok değerli. Antalya’da çok güçlü bir esnaf teşkilatı var. Antalya Türkiye’nin 5’inci büyük ili ama 104 bin esnafıyla Türkiye’nin en çok esnafına sahip 4’üncü ili. İnşallah daha da iyi yerlere geleceğiz. Antalya potansiyeli yüksek bir şehir. Potansiyelinin hakkını verebilirsek esnafımız daha çok kazanır, daha güçlenir ve ülke kazanır. Güçlü ülke güçlü bir ekonomiyle olur. Güçlü ekonomi de güçlü esnaf ile olur."

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