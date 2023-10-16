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        Serik'te Dünya Gıda Günü etkinliği yapıldı

        Antalya'nın Serik ilçesinde Dünya Gıda Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 16:39 Güncelleme: 16.10.2023 - 17:00
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        Serik'te Dünya Gıda Günü etkinliği yapıldı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde Dünya Gıda Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaymakam Cemal Şahin, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce Serik Fen Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, her yıl farklı temalarda programlar gerçekleştirdiklerini ve bu yılki temanın "gıda ve su" olduğunu belirtti.

        Su israfının önlenmesi için su tüketiminin bilinçli yapılması gerektiğine işaret eden Şahin, bu konuda çocuktan yetişkine herkese görev düştüğünü kaydetti.

        Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Çömezoğlu da hızlı nüfus artışı, kentleşme, iklim değişikliği gibi nedenler nedeniyle su kaynaklarında azalmalar yaşandığını söyledi.

        Suyun hayati bir önem taşıdığını vurgulayan Çömezoğlu, tüm doğal kaynaklar gibi, tatlı su kaynağının da sınırsız olmadığını vurguladı.

        Etkinlikte, "Su hayattır, su gıda demektir." konulu sunum yapıldı.

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