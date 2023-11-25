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        Antalya'da bir kadın evinde av tüfeğiyle öldürülmüş bulundu

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir kadın, evinde av tüfeğiyle öldürülmüş bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 19:56 Güncelleme: 25.11.2023 - 19:56
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        Antalya'da bir kadın evinde av tüfeğiyle öldürülmüş bulundu
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir kadın, evinde av tüfeğiyle öldürülmüş bulundu.

        Beykonak Mahallesi Ramazan Bircan Caddesi'nde yaşayan, konuşma ve işitme engelli sera işçisi Yaşar Ş'nin (46) evinden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine gitti.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, av tüfeğiyle göğsünden vurulan, iki çocuk annesi Yaşar Ş'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Jandarma ekipleri, kadının eşi N.Ş. ve ismi öğrenilemeyen 19 yaşındaki oğlunu gözaltına, diğer oğlu A.Ş'yi (13) ise gözetim altına alındı.

        Kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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