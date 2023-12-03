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        Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 3. ayak yarışları Antalya'da sona erdi

        Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışları, Antalya'nın Kemer ilçesinde tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 16:54 Güncelleme: 03.12.2023 - 16:54
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        Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 3. ayak yarışları Antalya'da sona erdi
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        Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışları, Antalya'nın Kemer ilçesinde tamamlandı.

        Türkiye Motosiklet Federasyonu takviminde yer alan, Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda 2023 yılının son mücadelesi özelliğini taşıyan organizasyona, 74 sporcu katıldı.

        Kuzdere Mahallesi'nden yarışa başlayan sporcular, 20 kilometrelik ekstrem test ve enduro testten oluşan zorlu parkurda 4 tur attıktan sonra bitiş çizgisine ulaştı.

        Yarışlar sonucunda Enduro GP ve E2 kategorisinde Rafet Karakuş, E1 kategorisinde Gökhan Gökçe, E3 kategorisinde Gökhan Kart, EB kategorisinde Aykut Kızıltan, gençler kategorisinde Emirhan Kurt, EC kategorisinde Ümit Kaya, veteranlarda Mehmet Okuyan, kadınlarda Aslu Kutluca Türkiye şampiyonu oldu.

        ATV GP'de ise Emre Muharrem Sağlam, S1 kategorisinde Haktan Özkul, S2 kategorisinde Emre Muharrem Sağlam, S3 kategorisinde ise Murat Yatgın Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

        Sezonun üçüncü ayak yarışlarında kategorilerine göre dereceye giren sporcular şöyle sıralandı:

        Enduro GP

        1. Bayram Uysal, 2. Rafet Karakuş, 3. Aykut Kızıltan

        E1: 1. Murat Can Köse, 2. Gökhan Gökçe, 3. Erhan Sertkaya

        E2: 1. Rafet Karakuş, 2. Salih Çarpışantürk, 3. Taha Can Çataloğlu

        E3: 1. Bayram Uysal, 2. Gökhan Kart, 3. İslam Yıldız

        EG: 1. Emirhan Kurt, 2. Mehmet Emin Musaoğlu, 3.Doğukan Duraman

        EB: 1. Aykut Kızıltan, 2. Veli Küp, 3. Emre Esen

        EC: 1. Ümit Kaya, 2. Hasan Gider, 3. Mücahit Süleyman Arslan

        EV: 1. Ali Baydaş, 2. Mehmet Okuyan, 3. Recep Bahadır Çaktı

        EK: 1. Nur Şafak Özkan, 2. Aslu Kutluca, 3. Duru Aybüke Altan

        ATV GP:

        1. Osman Fırat, 2. Murat Yatgın, 3. Emre Muharrem Sağlam

        S1: 1. Osman Fırat, 2. Hakan Özkul, 3. Muhittin Burak Özkul

        S2: 1. Emre Muharrem Sağlam, Halil Yatgın, Hasan Can Özbaşaranlar

        S3: 1. Murat Yatgın, 2. Kasım Yatgın, 3. Hasan Yatgın

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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