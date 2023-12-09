Elit Büyükler Avrupa Muaythai Şampiyonası Antalya'da başladı

Elit Büyükler Avrupa Muaythai Şampiyonası (EMF) ile Uluslararası Muaythai Açık Kupası (IFMA) Antalya'da başladı.

Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 26 ülkeden yaklaşık 450 sporcu katıldı.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açılış seremonisinin ardından ilk gün mücadelelerine geçildiğini söyledi.

Elit Büyükler Avrupa Muaythai Şampiyonası'nın, Avrupa'nın en prestijli, en önemli organizasyonlarından biri olduğunu vurgulayan Yıldız, "Avrupa şampiyonasında 24 sporcuyla ülkemizi temsil ediyoruz. İnşallah buradan da Avrupa şampiyonu olarak çıkacağız." dedi.

Yıldız, kupanın finalleri ve madalya töreninin 13 Aralık'ta, Avrupa Şampiyonası'nın ise 14 Aralık'ta sona ereceğini sözlerine ekledi.