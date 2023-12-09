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        Elit Büyükler Avrupa Muaythai Şampiyonası Antalya'da başladı

        Elit Büyükler Avrupa Muaythai Şampiyonası (EMF) ile Uluslararası Muaythai Açık Kupası (IFMA) Antalya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 18:53 Güncelleme: 09.12.2023 - 19:03
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        Elit Büyükler Avrupa Muaythai Şampiyonası Antalya'da başladı
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        Elit Büyükler Avrupa Muaythai Şampiyonası (EMF) ile Uluslararası Muaythai Açık Kupası (IFMA) Antalya'da başladı.

        Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 26 ülkeden yaklaşık 450 sporcu katıldı.

        Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açılış seremonisinin ardından ilk gün mücadelelerine geçildiğini söyledi.

        Elit Büyükler Avrupa Muaythai Şampiyonası'nın, Avrupa'nın en prestijli, en önemli organizasyonlarından biri olduğunu vurgulayan Yıldız, "Avrupa şampiyonasında 24 sporcuyla ülkemizi temsil ediyoruz. İnşallah buradan da Avrupa şampiyonu olarak çıkacağız." dedi.

        Yıldız, kupanın finalleri ve madalya töreninin 13 Aralık'ta, Avrupa Şampiyonası'nın ise 14 Aralık'ta sona ereceğini sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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