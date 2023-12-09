Yaya geçidinde cipin çarptığı anne ve kucağındaki 2 yaşındaki oğlu öldü (2)

YANYANATOPRAĞA VERİLDİLER

Antalya´nın Alanya ilçesinde cipin çarptığı Fatma İhtiyar ile oğlu Anıl İhtiyar'ın cenazeleri, aileleri tarafından morgdan alınarak Cikcilli Hacı Baba Mezarlığı'na götürüldü. Anne ve oğlu öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından yan yana defnedildi. Eşini ve oğlunu kaybeden Ercan İhtiyar, cenazede gözyaşlarını tutmakta zorlandı.