Yaya geçidinde cipin çarptığı anne ve kucağındaki 2 yaşındaki oğlu öldü (2)
YANYANATOPRAĞA VERİLDİLER
Antalya´nın Alanya ilçesinde cipin çarptığı Fatma İhtiyar ile oğlu Anıl İhtiyar'ın cenazeleri, aileleri tarafından morgdan alınarak Cikcilli Hacı Baba Mezarlığı'na götürüldü. Anne ve oğlu öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından yan yana defnedildi. Eşini ve oğlunu kaybeden Ercan İhtiyar, cenazede gözyaşlarını tutmakta zorlandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.