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        Antalyaspor - Fatih Karagümrük: 2-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 15:38 Güncelleme: 09.12.2023 - 15:40
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        Antalyaspor - Fatih Karagümrük: 2-1
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        STAT:CorendonAirlines Park Antalya

        HAKEMLER: Çağdaş Altay, Yusuf Bozdoğan, Kamil Çetin

        ANTALYASPOR: Ataberk Dadakdeniz - Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 65 Güray Vural), Erdal Rakip, Saric (Dk. 86 Van de Streek), Jehezkel (Dk. 65 Naldo), Bytyqi (Dk. 46 Kaluzinski), Safuri (Dk. 46 Ufuk Akyol), Buksa.

        FATİH KARAGÜMRÜK: Dituro - Veseli (Dk. 70 Nazım Sangare), Biraschi, Ceccherini, Levent, Feghouli (Dk. 84 Sturaro), Mendes (Dk. 84 Lasagna), Shukurov(Dk. 46 Rohden), Eysseric, Can Keleş (Dk 70 Serdar Dursun), Güven Yalçın.

        GOLLER: Dk. 7 Veysel Sarı, Dk. 13 Adam Buksa (Antalyaspor), Dk. 42 Güven Yalçın (Fatih Karagümrük)

        KIRMIZI KART: Dk. 45+3 Erdal Rakip (Antalyaspor)

        SARI KARTLAR: Veysel Sarı, Ataberk Dadakdeniz, Jehezkel, Buksa, Nuri Şahin (Teknik Sorumlu) (Antalyaspor), Shukorov, Güven Yalçın, Levent Mercan, Biraschi, Rohden, Ceccherini, Sturaro (F. Karagümrük)

        Antalyaspor, Süper Lig'in 15'inci haftasında Fatih Karagümrük'ü sahasında 2-1 yendi.

        5'inci dakikada Antalyaspor savunmasında Erdoğan Yeşilyurt'un hatasında topu önüne alan Mendes, meşin yuvarlağın kontrolünü tam anlamıyla sağlayamayınca kaleci Ataberk yatarak iki hamlede topu kontrol etti.

        7'nci dakikada kazanılan korner vuruşunda Karagümrük savunmasının istediği gibi uzaklaştıramadığı topu Ömer Toprak kafayla içeriye çevirdi. Ceza alanı içerisinde boş pozisyonda kalan Veysel Sarı'nın sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

        13'üncü dakikada Karagümrük'te Ceccherini'nin sakatlığı sonrası hakem atışıyla başlayan mücadelede sağ kanat Jehezkel'den topu alan Safuri'nin penaltı noktasına doğru verdiği pasta Adam Buksa'nın sol ayağıyla yaptığı vuruş filelere gitti: 2-0.

        36'ncı dakikada Antalyaspor ceza sahası dışında topu önünde bulan Shukorov'un sert şutu kaleci Ataberk'in kucağında kaldı.

        42'nci dakikada Eysseric'in sağ kanattan arka direğe açtığı ortayı kontrol eden Güven Yalçın röveşata ile topu ağlara yolladı: 2-1.

        45+3'üncü dakikada Erdal Rakip'in Shukurov'a sert müdahalesinin ardından hakem Çağdaş Altay sarı kartını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu monitörden izleyen hakem Altay, Antalyasporlu oyuncu Erdal Rakip'i kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

        52'nci dakikada Karagümrük'te sol kanattan Levent Mercan'ın ceza alanı arka direğe doğru yaptığı ortaya bomboş pozisyonda Güven Yalçın'ın kafa vuruşu yandan auta çıktı.

        Mücadele Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

        DHA-Spor - Türkiye-Antalya - ADEM AKALAN

        2023-12-09 15:36:59

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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