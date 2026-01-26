Habertürk
Habertürk
        Antalya'da 45 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Antalya'da 45 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 17:17 Güncelleme: 26.01.2026 - 17:17
        Antalya'da 45 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Antalya'nın Serik ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 45 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak silahların ticaretini yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yaptı.

        Ekipler, bir şüpheliye ait araçtaki aramada, 9 milimetre çapında 45 ruhsatsız tabanca ile 45 tabanca şarjörü ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

