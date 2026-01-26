Antalya'da 45 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Antalya'nın Serik ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 45 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak silahların ticaretini yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Ekipler, bir şüpheliye ait araçtaki aramada, 9 milimetre çapında 45 ruhsatsız tabanca ile 45 tabanca şarjörü ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

